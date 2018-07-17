Правильные пчелы в порту Роттердам

В порту Роттердам на Маасвлакте поселили пчел. Задачи собирать мед в коммерческих целях, судя по всему, не стоит – проект направлен на сохранение популяции голландских пчел.
Поселили насекомых в районе Honey Highway – «Медового шоссе». Многолетние медоносы там в прошлом году высаживали местные школьники. Теперь эта огромная клумба длиной несколько километров цветет и радует глаз проезжающих.
Всего, по информации в Администрации порта Роттердам, по обочинам автотрасс, жд путей и на дамбах было посажено 44 различных видов растений на площади 5 тыс. кв. м.
Проект «Медового шоссе» Администрация порта Роттердам реализует совместно с Деборой Пост, энтузиастом-пчеловодом. Собственное, «Медового шоссе» – это ее инициатива.
Как отмечают в Администрации порта, это первый проект по размещению колонии пчел в порту Роттердам.
Фото: Виллем ван Кастерен (HbR)