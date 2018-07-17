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    • Правильные пчелы в порту Роттердам

    17.07.2018

    • В порту Роттердам на Маасвлакте поселили пчел. Задачи собирать мед в коммерческих целях, судя по всему, не стоит – проект направлен на сохранение популяции голландских пчел.

    Поселили насекомых в районе Honey Highway – «Медового шоссе». Многолетние медоносы там в прошлом году высаживали местные школьники. Теперь эта огромная клумба длиной несколько километров цветет и радует глаз проезжающих.

    Всего, по информации в Администрации порта Роттердам, по обочинам автотрасс, жд путей и на дамбах было посажено 44 различных видов растений на площади 5 тыс. кв. м.

    Проект «Медового шоссе» Администрация порта Роттердам реализует совместно с Деборой Пост, энтузиастом-пчеловодом. Собственное, «Медового шоссе» – это ее инициатива.

    Как отмечают в Администрации порта, это первый проект по размещению колонии пчел в порту Роттердам.

    Правильные пчелы в порту Роттердам

    Какие еще экологические проекты реализуются в порту Роттердам, можно будет узнать в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

    Приглашаем принять участие в мероприятии.

    Фото: Виллем ван Кастерен (HbR)

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