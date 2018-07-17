Назначения в РЖД Логистике»

В АО «РЖД Логистике» с целью усиления блока продаж назначены два топ-менеджера.

Директором по продажам назначена Ольга Степанова, ранее занимавшая должность заместителя директора по продажам.

Антон Горбунов, который до этого являлся директором по продажам, занял должность директора по экспедированию.

Решение о разделении сферы ответственности в блоке продаж было принято в cвязи с активным развитием логистических сервисов.

Как сообщили SeaNews в компании, О.Степанова будет курировать международные мультимодальные проекты, доставку контейнерных грузов, а также перевозки по МТК «Япония – Европа», «Вьетнам – Европа», «Китай – Европа», «Север-Юг»

А.Горбунов сконцентрируется на укреплении экспедирования грузов в универсальном подвижном составе по территории России и СНГ, в том числе в экспортном, импортном и транзитном направлениях.

О.Степанова окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Международный бизнес» и Красноярский государственный университет по специальности «Перевод и переводоведение (японский, английский языки)». Стажировалась в течение года в Японии. С 2008 по 2013 год работала в торговом доме «Тойота Цусе Корпорейшн», где прошла путь от ассистента отдела продаж до проектного менеджера департамента химии и энергоресурсов. По 2016 год занимала должность заместителя коммерческого директора по внешнеэкономической деятельности в угледобывающей компании «Колмар». К команде «РЖД Логистика» присоединилась в октябре 2016 года.

А.Горбунов окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Экономика и управление на предприятиях железнодорожного транспорта». В 2004 году получил ученую степень кандидата технических наук. С 2005 по 2008 год работал в ОАО «РЖД», с 2008 по 2016 год – в ОАО «Первая грузовая компания», где прошел путь от начальника отдела международного экспедирования до начальника департамента экспедирования. Присоединился к коллективу АО «РЖД Логистика» в сентябре 2016 года.