Забрать четверть контейнерного рынка

Мы начинаем цикл статей, посвященных Дальнему Востоку. Чем живет регион, куда движется, как проявляются общие тенденции рынка и какова местная специфика, как дальневосточным игрокам удается встраиваться в международную цепочку поставок, на какие региональные особенности они делают ставку – на эти вопросы мы искали непосредственно на месте у «Владивостокского морского торгового порта», FESCO, «Пасифик Лоджистик» и «Профит Транс». Надеемся, что вместе нам удалось сделать Дальний Восток немного ближе.

Сегодня мы представляем вам интервью директора производственного департамента «Владивостокского морского торгового порта» Хаджимурада Омаров.

- Хаджимурад Омарович, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения грузопотока в порты и через порты Дальнего Востока. Это касается и «Владивостокского морского торгового порта». Цифры говорят о рекордном росте объема грузов.

- Действительно, грузооборот ВМТП в 2017 году превысил отметку в 7,5 млн тонн. Это абсолютный рекорд за 120 лет работы порта. За шесть месяцев текущего года мы уже перевалили более 5 млн тонн, а в прошлом году за аналогичный период – 3,56 млн тонн. Сегодня мы все реже вспоминаем прошлогодние 7,5 млн тонн и смотрим на новую цель, новый рекорд - около 10 млн тонн по итогам 2018 года.

Мы гордимся своими результатами. Для нас важно, что этот рекордный объем состоит из грузов различной номенклатуры. Мы переваливаем контейнеры, навал, зерно, автомобили, спецтехнику, ферросплавы, то есть у нас есть вся необходимая техника, наши специалисты владеют необходимыми технологиями работы, кроме того, грузовая база порта диверсифицирована, и мы сможем чувствовать себя уверенно даже в условиях изменения рыночной конъюнктуры. Вообще ВМТП – единственный полностью универсальный порт на Дальнем Востоке.

- Как за последние несколько лет менялась номенклатура грузов? Что сегодня составляет основную долю в общем объеме?

- Наш главный приоритет – это контейнерные грузы. В среднем они составляют порядка 40% грузооборота порта. В первом квартале контейнерооборот вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 110 873 TEU. В целом по 2018 году мы ожидаем рост на 10% и общий объем обработанных контейнеров – более 510 000 TEU.

Стратегическая цель – довести эту цифру до 1 млн TEU к концу 2022 года. А это ни много ни мало четверть всего российского рынка. За последние 2 года мы уже привлекли новых клиентов, доля ВМТП составляет около 30% контейнерного рынка Дальнего Востока.

В последнее время мы отмечаем тенденцию роста объемов импортных ро-ро грузов, в первую очередь это связано с курсом рубля. Рынок в этом сегменте ожил, вырос поток автомобилей из Японии и Кореи, как новых, так и б/у.

- Очевидный факт – рост грузопотоков в страны АТР. А хватит ли ваших мощностей, чтобы такой объем грузов принимать?

- ВМТП загружен сейчас на 60%. У нас есть понимание, как расширять мощности, которые позволят нам расти дальше и обрабатывать возрастающий грузопоток. Есть многолетние планы по расширению причалов, планируем провести дноуглубительные работы для того, чтобы принимать суда бОльшей вместимости, увеличить сортировочные площади, много задач по модернизации.

- Практически перед всеми портами стоит проблема подъездных железнодорожных путей. Как вы ее решаете?

- С подобными ограничениями сталкиваемся и мы. Дело в том, что железнодорожная станция находится в центре города и фактически на полуострове. Расширяться ей некуда, с трех сторон море и жилая застройка. Есть только две ветки, которые идут к нам в порт. На этих двух ветках мы и принимаем, и подаем все грузы. Конечно, такие условия сдерживают наше развитие, есть ограничения, которые нельзя преодолеть физически, а значит, мы должны искать другие пути.

Первый – повышение скорости обработки и внутренней эффективности. 1 июля общими силами всех портовиков мы установили рекорд скорости обработки вагонов – 678 в сутки. В 2016 и 2017 годах мы свои показатели сравнивали с 2014 годом – это был последний рекордный год, после которого начался спад. В 2014 году показатель среднесуточной обработки составлял порядка 390 вагонов, в 2017 году – 365,8 вагона. За первые 5 месяцев этого года подняли планку до 468 вагонов в сутки. Такого результата мы достигли за счет множества больших и малых организационных решений. Также надо отдать должное железнодорожникам Владивостока: отношение к технологии они тоже изменили, например, увеличили скорость осмотра поездов.

Есть и другие решения. Так, мы стали активно использовать станции в Хабаровске и Спасске-Дальнем для предварительной сортировки вагонов. Некоторые вагоны идут во Владивосток группами, в Хабаровске из этих групп коллеги-железнодорожники собирают поезда, которые мы принимаем на станции Владивосток и, соответственно, целиком заводим их в порт. Это избавило железнодорожников Владивостока от дополнительной работы по сортировке вагонов непосредственно на загруженной припортовой станции и увеличило ее пропускную способность.

- Расскажите об инвестиционной программе порта. Что в ее рамках уже сделано?

- В 2016-2017 годах в модернизацию порта было вложено порядка 762 млн рублей. В прошлом году приобрели 24 единицы ричстакеров и погрузчиков. Также приобрели два новых локомобиля, которые позволяют быстрее проводить маневровые работы в порту, выполняют сортировку и подачу вагонов. Один из них в работе, поставка второго ожидается в августе. Это своего рода помощь и самой железнодорожной станции Владивосток.

В рамках собственной инвестиционной программы в прошлом году сфокусировались на реконструкции складских площадей. Пару лет тому назад по некоторым участкам наших складов на нормальной технике ездить было невозможно, сейчас уже картина другая. Мы ввели в эксплуатацию порядка 4 тыс. кв. м нового покрытия. В этом году работы продолжаются. В целом, настроены на то, чтобы покрытие всех складских площадей было заменено на новое. К концу 2019 года, я думаю, полностью завершим эту работу.

Еще в советское время в порту были построены большие крытые склады, которые сегодня с учетом новой конъюнктуры, перехода значительной части грузов в контейнеры стали не так сильно востребованы. Поэтому мы их сносим и делаем качественное покрытие открытых площадок. Несколько складов все же оставили, чтобы не потерять свою универсальность. Через них перерабатываем зерно и пиломатериалы.

Сейчас компания рассматривает стратегический план развития на будущее, в который входят развитие инфраструктуры, кранового хозяйства, техники и модернизация железнодорожных путей.

В частности, мы планируем приобрести 4 перегружателя STS, 2 новых тыловых перегружателя RMG и 8 тыловых перегружателей RTG. Поставка двух единиц RTG ожидается в этом году, в ноябре планируем их смонтировать.

- Так все же, что является главным фактором успеха порта - объем инвестиций?

- Всех результатов мы достигли благодаря людям. Я всегда говорю спасибо нашим клиентам и партнерам, которые указывают на недочёты, дают советы и помогают улучшать качество наших услуг. Но главной благодарности достойны наши портовики. Если бы каждый из 2100 сотрудников не болел за общее дело, никаких рекордов у ВМТП не получилось бы.

Именно поэтому мы стремимся создавать комфортные условия работы для сотрудников, социальный пакет ВМТП - один из лучших в регионе. ДМС предусмотрен для всех сотрудников без ограничения по сумме лечения, у нас работает 6 бесплатных спортивных секций, есть бесплатные путевки на базы отдыха, специальный премиальный фонд для молодых родителей. В прошлом году приняли в штат массажистов и закрепили их за каждым терминалом, теперь докеры могут после работы пройти оздоровительный курс.

Основной вектор этих улучшений направлен на производственный персонал – портовых рабочих, докеров, тальманов и бригадиров. Всех тех сотрудников ВМТП, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает бесперебойную и слаженную работу порта.