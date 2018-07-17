Жители Камчатки выберут тип судна

Жителям Камчатки предлагают выбрать тип судна, которое свяжет полуостров с портами Дальнего Востока. Об этом сообщает правительство Камчатского края. Выбирать пассажирский или грузопассажирский вариант судна жители Камчатки будут путем онлайн-голосования.Провести социологический опрос населения края поручил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с целью организации регулярного сообщения между портами Дальнего Востока.

«С предложением по вопросу включения в одну из государственных программ мероприятия по строительству или приобретению морского автопассажирского парома для организации регулярного морского пассажирского сообщения между полуостровом Камчатка и портами Дальневосточного федерального округа Губернатор края Владимир Илюхин обратился к Владимиру Путину в 2015 году. На основании этого было сформировано поручение Президента РФ о проработке данного вопроса Министерством транспорта страны. По итогам совместной работы Правительства Камчатского края и ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморречфлота в 2016 году разработан эскизный проект автопассажирского парома вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей», – цитирует пресс-служба регионального правительства и.о. министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаила Антипова.

Отличительной особенностью проекта CNF22 является возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых авто) с их самостоятельной обработкой (погрузкой/выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.

До 1991 года регулярное морское пассажирское сообщение между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком выполняли судами «Петропавловск» и «Ольга Садовская». Позднее сообщение Камчатского края с остальными субъектами Российской Федерации осуществлялось только авиационным транспортом.