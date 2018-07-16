Total закрыла сделку по приобретению Engie

Total закрыл следку по приобретению активов французской Engie стоимостью свыше 1,5 млрд долларов, говорится в сообщении компании. Дополнительные платежи в размере до 550 млн долларов могут быть выплачены в ближайшие годы в случае улучшения ситуации на рынке нефти.

В портфель СПГ-активов, которым теперь будет владеть Total, доли в СПГ-заводах, СПГ-проект Cameron, долгосрочные контракты купли-продажи СПГ, танкерный флот, а также доступ к регазификационным мощностям в Европе.

«Приобретение активов СПГ у Engie — это реальный качественный сдвиг для Total, позволяющий нам расти и приобретать гибкость на быстрорастущем и все более обширном рынке СПГ, – отметил CEO Total Патрик Пуянне. – Эта сделка сделает Total вторым по величине игроком на мировом рынке СПГ с долей 10%».

По прогнозам компании, к 2020 году Total будет управлять общим портфелем СПГ-активов в размере порядка 40 млн тонн в год. СПГ-флот будет состоять из 18 судов, два из которых – плавучие установки по хранению и регазификации.