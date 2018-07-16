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    • Kuehne + Nagel подписал контракт с PETRONAS

    16.07.2018

    • Kuehne + Nagel подписал контракт на предоставление логистических услуг и обеспечение цепочек поставок сроком на три года с малайской государственной нефтегазовой компанией Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).

    По информации K+N, документ был подписан в пятницу в Куала-Лумпуре. Логистический подрядчик был определен в ходе тендера.

    В рамках контракта Kuehne + Nagel возьмет на себя полный цикл интегрированной логистики в интересах PETRONAS, включая экспедирование, управление логистикой, морские, автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки, складскую логистику.

    Малайзия является третьем в мире экспортером сжиженного природного газа и занимает второе место в Юго-Восточной Азии по добыче нефти и газа. PETRONAS работает в 50 странах.

     

     

     

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