Kuehne + Nagel подписал контракт с PETRONAS

Kuehne + Nagel подписал контракт на предоставление логистических услуг и обеспечение цепочек поставок сроком на три года с малайской государственной нефтегазовой компанией Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).

По информации K+N, документ был подписан в пятницу в Куала-Лумпуре. Логистический подрядчик был определен в ходе тендера.

В рамках контракта Kuehne + Nagel возьмет на себя полный цикл интегрированной логистики в интересах PETRONAS, включая экспедирование, управление логистикой, морские, автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки, складскую логистику.

Малайзия является третьем в мире экспортером сжиженного природного газа и занимает второе место в Юго-Восточной Азии по добыче нефти и газа. PETRONAS работает в 50 странах.