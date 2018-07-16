Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • DHL покупает самолеты

    16.07.2018

    • DHL Express заказала 14 новых грузовых самолетов Boeing 777. Еще 7 воздушных судов – в опционе.

    По информации компании, поставка первых четырех самолетов запланирована в 2019 году.

    По словам Кена Аллена, CEO DHL Express, новые воздушные суда заменят на межконтинентальных маршрутах более старый флот.

    При этом, пояснили компании, суммарная грузовместимость не изменится, однако с точки зрения операций они позволят повысить эффективность и сократить расходы.

    Атмосферные выбросы с новых самолетов будут на 18% меньше, чем с тех, на замену которых они встанут.

    На сегодня DHL Express в партнерстве с 17 авиалиниями оперирует более 260 самолетами, осуществляя ежедневно более 600 рейсов между 220 странами.

     

     

     

     

    124
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвиаперевозкиАвтоперевозкиГрузооборотМорские перевозкиРечные перевозкиРоссия 08.02.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2017 года
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиБудапештВенгрия 28.06.2018 AirBridgeCargo будет летать в Будапешт
    Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» открывает новое направление перевозок – Будапешт.  Как сообщили SeaNews в компании, рейс будет выполняться два раза […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозки 17.05.2018 Длинномеры в Китай
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки 22-метровой трубы для проекта в сфере солнечной энергетики из Амстердама в Чжэнчжоу (Китай). […]
    0
    M&APanalpinaАвиалогистикаАвиаперевозкиЛогистикаСкоропортСлияния и поглощения 17.07.2018 Panalpina идет в Южную Африку
    Panalpina купит мажоритарный пакет в южноафриканской Skyservices, специализирующейся на экспортной логистике скорпорта. Как сообщили SeaNews в компании, договоренность […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологииФармацевтика 16.05.2018 Контейнеры в воздухе
    Для фармацевтической продукции
    0
    AirBridgeCargoАвиаперевозки 23.01.2018 AirBridgeCargo увеличила объем перевозок
    Объем перевозок грузов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» увеличился по итогам 2017 года на 13% и составил более 700 тыс. тонн. […]
    0
    DHLАвстрияКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездШелковый путь 15.05.2018 Контейнерный поезд из Чэнду в Вену
    DHL Global Forwarding и подразделение Австрийских железных дорог Rail Cargo Group подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-Днепр 31.01.2018 Носороги прилетели
    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки из Тель-Авива в Ростов-на-Дону двух южных белых носорогов. Рейс состоялся по заказу логистического […]
    0
    DHLFashion-индустрияЛогистикаСоглашениеСотрудничество 07.06.2018 Русские сезоны DHL Express
    DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на […]
    0
    АвиаперевозкиЕвросиб 14.05.2018 «Евросиб-Логистика» возобновила авиаперевозки
    ООО «Евросиб-Логистика» возобновило перевозки грузов авиатранспортом. Как сообщили SeaNews в компании, отправка была осуществлена в рамках сотрудничества с […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-ДнепрНазначения 23.03.2018 Назначение в «Волге-Днепр»
    Коммерческим директором Volga-Dnepr UK, единого глобального центра по продажам чартерных грузовых перевозок авиакомпании «Волга-Днепр», назначен Тони Бокхэм. Как […]
    0
    DHLАвтоперевозкиАвтотранспортСПГТехнологии 19.06.2018 DHL давит на газ
    DHL Freight закупил четыре тяжелых грузовика модели Stralis производства Iveco, работающих на сжиженном природном газе. Автотехника предназначена для […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
    13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
    13.07.2018 Негабарит для геологов
    13.07.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    16.07.2018 «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»
    16.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 28, 2018
    13.07.2018 Unifeeder добавил судно
    12.07.2018 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД