DHL покупает самолеты

DHL Express заказала 14 новых грузовых самолетов Boeing 777. Еще 7 воздушных судов – в опционе.

По информации компании, поставка первых четырех самолетов запланирована в 2019 году.

По словам Кена Аллена, CEO DHL Express, новые воздушные суда заменят на межконтинентальных маршрутах более старый флот.

При этом, пояснили компании, суммарная грузовместимость не изменится, однако с точки зрения операций они позволят повысить эффективность и сократить расходы.

Атмосферные выбросы с новых самолетов будут на 18% меньше, чем с тех, на замену которых они встанут.

На сегодня DHL Express в партнерстве с 17 авиалиниями оперирует более 260 самолетами, осуществляя ежедневно более 600 рейсов между 220 странами.