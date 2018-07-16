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    • «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»

    16.07.2018

    • Федеральная антимонопольная служба разрешил «ТрансКонтейнеру» купить «Логистику-Терминал», подтвердили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

    «Федеральная антимонопольная служба в ходе судебного разбирательства сочла убедительными наши аргументы в отношении отсутствия каких-либо негативных последствий для состояния конкуренции на рынке переработки контейнеров в Северо-Западном регионе при приобретении ПАО «ТрансКонтейнер» 100% акций в уставном капитале ЗАО «Логистика-Терминал» и согласовала нам повторное ходатайство», – рассказал заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков.

    «Поведенческих условий в рамках совершения этой сделки нет, согласие выдано без условий, – уточнил он. – Цену сделки мы будем обсуждать с продавцом, после чего вынесем ее на одобрение совета директоров компании».

    Закрытие сделки, по словам В.Маркова, ожидается до конца 2018 года.

    Напомним, соглашение о купле-продаже «Логистики-Терминал» «ТрансКонтейнер» и «Первый контейнерный терминал» подписали в августе прошлого года. Тогда стороны называли стоимость сделки 1,9 млрд рублей. 

    Однако ФАС отказала в удовлетворении ходатайства «ТрансКонтейнера», мотивировав это тем, что «сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург». 

     

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