«ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»

Федеральная антимонопольная служба разрешил «ТрансКонтейнеру» купить «Логистику-Терминал», подтвердили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

«Федеральная антимонопольная служба в ходе судебного разбирательства сочла убедительными наши аргументы в отношении отсутствия каких-либо негативных последствий для состояния конкуренции на рынке переработки контейнеров в Северо-Западном регионе при приобретении ПАО «ТрансКонтейнер» 100% акций в уставном капитале ЗАО «Логистика-Терминал» и согласовала нам повторное ходатайство», – рассказал заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков.

«Поведенческих условий в рамках совершения этой сделки нет, согласие выдано без условий, – уточнил он. – Цену сделки мы будем обсуждать с продавцом, после чего вынесем ее на одобрение совета директоров компании».

Закрытие сделки, по словам В.Маркова, ожидается до конца 2018 года.

Напомним, соглашение о купле-продаже «Логистики-Терминал» «ТрансКонтейнер» и «Первый контейнерный терминал» подписали в августе прошлого года. Тогда стороны называли стоимость сделки 1,9 млрд рублей.

Однако ФАС отказала в удовлетворении ходатайства «ТрансКонтейнера», мотивировав это тем, что «сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург».