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    • М.Соколов вошел в совет директоров «Транснефти»

    16.07.2018

    • Максим Соколов, ранее занимавший должность министра транспорта РФ, избран в новый состав совета директоров ПАО «Транснефть». Соответствующее решение было принято 12 июля, говорится в материалах компании.

    В новый состав совета директоров вошли:

    • Новак В.В. – министр энергетики РФ,
    • Варнинг М. – исполнительный директор компании Норд Стрим 2АГ (Швейцария),
    • Дмитриев К.А. – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»,
    • Соколов М.Ю.,
    • Токарев Н.П. – президент ПАО «Транснефть»,
    • Шанцев В.П.,

    независимые директора:

    • Клебанов И.И. – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»,
    • Корсик А.Л.,
    • Шмаль Г.И. – президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России».
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