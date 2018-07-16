М.Соколов вошел в совет директоров «Транснефти»

Максим Соколов, ранее занимавший должность министра транспорта РФ, избран в новый состав совета директоров ПАО «Транснефть». Соответствующее решение было принято 12 июля, говорится в материалах компании.
В новый состав совета директоров вошли:
- Новак В.В. – министр энергетики РФ,
- Варнинг М. – исполнительный директор компании Норд Стрим 2АГ (Швейцария),
- Дмитриев К.А. – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»,
- Соколов М.Ю.,
- Токарев Н.П. – президент ПАО «Транснефть»,
- Шанцев В.П.,
независимые директора:
- Клебанов И.И. – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»,
- Корсик А.Л.,
- Шмаль Г.И. – президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России».