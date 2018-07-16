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    • Лучшее полугодие

    16.07.2018

    • Грузооборот порта Антверпен за первое полугодие 2018 года составил 118,7 млн тонн, на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как отмечают в Администрации порта, это наилучший полугодовой показатель за всю историю порта.

    Главным драйвером роста стали контейнеры. Контейнерооборот по итогам полугодия увеличился на 8,3% и составил 5,6 млн TEU. Самым лучшим месяцем за всю историю порта стал май, когда было перевалено более 1 млн TEU.

    Рост произошел на всех трейдах, как в импорте, так и в экспорте. Несмотря на геополитическую напряженность, увеличился грузопоток потребительских товаров, колесных транспортных средств и продукции химической промышленности.

    Европейский контейнеропоток вырос на 14,2% благодаря тому, что Антверпену удалось вернуть потерянные в прошлом году из-за нехватки рабочей силы объемы трансшипмента. Оборот на североамериканском направлении увеличился на 10,3%, на азиатском – на 3%.

    В тоннах оборот контейнерных грузов вырос на 8,2% до 66,3 млн тонн.

    Перевалка легковых автомобилей увеличилась на 1,4%, внедорожников – на 6,5%. Суммарный оборот ро-ро грузов вырос на 5,2% до 2,7 млн тонна.

    Грузопоток конвенциональных грузов сократился на 6,5% до 5,05 млн тонн. Основная причина снижения – падение на 8,5% импорта железа и стали, в первую очередь из-за антидемпинговых мер против Китая в ЕС. Импорт стали из Индии также был ниже, чем годом ранее.

    Экспорт стали, напротив, вырос на 7,2%, что в порту связывают с тем, что экспортеры старались успеть с отгрузками до повышения тарифов в США в июне.

    В Администрации порта предполагают, что тарифная политика США косвенно окажет негативное влияние на импорт железа и стали. С учетом прогнозируемой переориентации больших объемов стали в Европу из-за повышения тарифов в США, Евросоюз, возможно, также будет вынужден вводить антидемпинговые меры для защиты своих рынков.

    Перевалка наливных грузов увеличилась на 6,1% до 38,3 млн тонн. Наиболее существенно вырос химический налив – на 8,2%. Оборот нефтепродуктов, на которые приходится наиболее существенная доля наливных грузов, увеличилась на 6,4% несмотря на снижение на 3,6% экспортного грузопотока.

    Перевалка сухих грузов выросла на 3,1%, главным образом за счет росту грузопотока удобрений (+14,4%) и песка и гравия (+57%). Объемы прочих грузов этой категории (угля, руды, глины, металлолома) снизились.

    Судозаходов в Антверпен в первом полугодии 2018 года было совершено 7,2 тыс. – на 1% больше, чем годом ранее. Брутто-тоннаж увеличился на 0,3% до 208 млн тонн.

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