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    • Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 28, 2018

    16.07.2018

    • На 28 неделе года спотовые ставки на североевропейском направлении остались практически без изменений, на средиземноморском – незначительно снизились.

    На американском направлении продолжился рост.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр понизились по сравнению с 27 неделей на 0,1%, на порты Средиземноморья – на 1,8%.

    Ставки на порты западного побережья США повысились на прошлой неделе на 8,4%, на порты восточного побережья — на 3,3%.

    Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 7,7%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 26 неделей на 8,6%

    На внутриазиатском трейде на 28 неделе ставки на западные порты Японии сохранились на уровне прошлой недели, на восточные, напротив, опустились – на 0,9%. Ставки на Сингапур сократились на 7,9%, на Южную Корею – на 2,4%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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