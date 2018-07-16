Завод по переработке пластика в судовое топливо

В порту Амстердам строят завод по переработке пластика в топливо для судов. Ожидается, переработка пластмассовых отходов сократит выбросы на 57 тыс. тонн в год по сравнению с сегодняшним способом утилизации отходов. Голландская компания Bin2Barrel, специализирующаяся на проектах по переработке пластики, и Администрация порта Амстердам рассчитывают, что завод начнет работу в конце этого года.

Строительство завода IGES Amsterdam началось в июне этого года. Проект поддержало голландское правительство.

Идея проекта состоит в том, что синтетические материалы, которые не могли быть повторно использованы где-то еще, теперь будут перерабатываться и использоваться как альтернативное топливо.

Первый завод Bin2Barrel получил инвестиции порядка 28 млн евро. Он будет производить более 30 млн литров топлива в год из 35 тыс. тонн непереработанного пластика. При сжигании полученного топлива выработка энергии выше почти в 3 раза, чем при прямом сжигании пластика в мусоросжигательных установках (80% против 33%). Несмотря на то, что такое топливо подходит для многих секторов, в первую очередь Bin2Barrel ориентирована на продажу топлива для морской отрасли.