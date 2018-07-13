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    • WW Ocean перевозит автомобильный завод

    13.07.2018

    • О транспортировке крупногабаритного и тяжеловесного оборудования автомобильного завода рассказали представители Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean).

    В прошлом году предприятия по производству автомобилей, включая Toyota и Ford, приняли решение закрыть свои заводы в Австралии и переместить производство в другие части мира.

    Учитывая тот факт, что линия по производству автомобилей – это огромные вложения, и перепродажа таких активов сложна, было принято более эффективное и менее затратное решение переместить оборудование в другую точку земли. В настоящее время бОльшую часть крупногабаритного оборудования автомобильного завода перевозят в Северную Америку, Южную Америку и Европу, некоторые агрегаты пойдут на ремонт и модернизацию в Японию.

    Учитывая сложность транспортировки, экспедиторы рассматривали различные способы доставки груза, включая ро-ро. «У них был ограниченный опыт работы с ро-ро. Поэтому у нас была хорошая возможность показать, что для доставки грузов breakbulk хорошо подходит и ро-ро, – рассказал менеджер по продажам Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean) Анжело Гнанасигамини. – Они были приятно удивлены, что нет необходимости «разбивать» оборудование на части для затарки в отдельные контейнеры. Ведь стоимость перевозки в контейнерах была бы дороже, кроме того, могли возникнуть проблемы с качеством повторной сборки. Мы доказали экспедиторам, что важная часть процесса – консолидация частей в одном трейлере».

    WW Ocean перевозит автомобильный заводКроме того, WW Ocean рекомендовала упаковать груз в термоусадочную упаковку и использовать специально изготовленный крепеж на всех этапах перевозки, включая автотранспорт.

    Несмотря на большие габариты и вес заводского оборудования, в порту Мельбурн WW Ocean использовала стандартную разгрузо-погрузочную технику и портовое оборудование, в том числе 40-футовые прицепы и вилочные погрузчики. Тяжелые прессовые машины и другое оборудование были погружены в 30-футовые ролл-трейлеры грузоподъемностью до 140 тонн. Весь груз был помещен на резиновые подложки для дополнительной защиты и надежно закреплен на борту судна.

    В настоящее время WW Ocean находится в процессе доставки основных частей оборудования производственных линий по производству автомобилей.

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