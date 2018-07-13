Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27

На прошлой неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания и балкерами Handysize остались без изменений.

Фрахтовые ставки на перевозку на перевозку на Мраморное море пшеницы судами прибрежного плавания из портов северо-западного побережья Черного моря (украинские Южный,