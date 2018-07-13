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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27

    13.07.2018

    • На прошлой неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания и балкерами Handysize остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на перевозку на перевозку на Мраморное море пшеницы судами прибрежного плавания из портов северо-западного побережья Черного моря (украинские Южный,

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