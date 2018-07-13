Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27

    13.07.2018

    • На 27 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

    Так, по данным брокерской компании «Глогос Проект», ставки на перевозку пшеницы балкерами Handysize на направлении ARAG – Восточное Средиземноморье на прошлой неделе составляли $32 за тонну, с

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Ж/д перевозкиЯнварь 07.02.2018 ОЖД увеличила погрузку
    По оперативным данным Октябрьской железной дороги, погрузка в границах ОЖД за первый месяц 2018 года составила 8 млн […]
    0
    2018АпрельИюньМайМартПогрузкаРЖДРоссияФевральЯнварь 02.07.2018 Грузы РЖД
    По итогам первого полугодия 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2018АпрельМайМартРЖДФевральЭкспортЯнварь 09.06.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-май 2018 года увеличилась на 5%, составив 128,9 […]
    0
    2018АпрельБалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 20.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИнвестицииТуапсинский морской торговый портЮг 10.01.2018 Капитальные инвестиции в Туапсе
    В 2018 году вырастут в 2,6 раза
    0
    2018ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморскФевральЯнварь 10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2018 года составил 22,3 млн тонн. Это на 6,3% ниже аналогичного показателя […]
    0
    2018АпрельКонтейнерооборотМартУкраинаФевральЯнварь 17.05.2018 Контейнеры Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам января-апреля 2018 года составил 257,5 тыс. TEU, что на 38,7% больше, чем за […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаМайСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 25.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МайФрахтовые ставкиЧерное море 25.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания и балкерами […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБалтийская таможняВнешняя торговляИюньМайМартФевральЯнварь 09.07.2018 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 1 полугодия 2018
    0
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 19.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2018
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться, но при этом глубина падения сократилась. Так, спотовые […]
    0
    2018АпрельЖ/д перевозкиМайМартРЖДФевральЯнварь 07.06.2018 Железнодорожные контейнеры
    Объем перевозок контейнеров по сети РЖД за январь-май 2018 года во всех видах сообщения составила 1,7 млн TEU. […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
    13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
    13.07.2018 Негабарит для геологов
    13.07.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    12.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28, 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.07.2018 Unifeeder добавил судно
    12.07.2018 Top-25 контейнерных линий
    10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    10.07.2018 Обращение морских агентов в ФТС
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД