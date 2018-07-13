Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27

На 27 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.
Так, по данным брокерской компании «Глогос Проект», ставки на перевозку пшеницы балкерами Handysize на направлении ARAG – Восточное Средиземноморье на прошлой неделе составляли $32 за тонну, с
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