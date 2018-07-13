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    • Судовладельцы заказывают меньше новостроев

    13.07.2018

    • Второй квартал 2018 года показал существенное снижение объемов заказов на строительство новых судов.

    По данным VesselsValue, если в первом квартале было заказано 252 судна на общую сумму 12,07 млрд долларов, то во втором – только 86 судов суммарной стоимостью 4,58 млрд. Это самый низкий квартальный показатель с начала 2016 года.

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