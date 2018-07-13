Рудная Пристань на повестке региональных властей

Правительство Приморского края в ближайшее время намерено рассмотреть возможные пути решения вопроса с заходом крупногабаритных судов в портпункт Рудная Пристань, через который осуществляют экспорт своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона предприятия Дальнегорска.

Как сообщает региональное правительство со ссылкой на представителей экспортеров, проблема заключается в том, что транспортная прокуратура намерена запретить портовикам принимать суда, по длине превышающие размеры причальной стенки. В результате производство здесь может быть остановлено.

Через Рудную Пристань отгружают на экспорт свою продукцию два градообразующих предприятия Дальнегорска – горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» и горнообогатительный комбинат «Бор», а также стивидорная компания ООО «Форест Карго», экспортирующая лес. Готово также переваливать грузы через Рудную Пристань ОАО «Каменский рыбозавод».

В настоящее время получено разрешение министерства транспорта о распространении на порт права приема и отправки судов под иностранным флагом. Это значит, что теперь суда могут заходить и оформлять грузы напрямую в Рудной Пристани, минуя пункт пропуска «Ольга». Это позволяет значительно сократить затраты на перевозку грузов, а значит, повысить рентабельность экспортируемой продукции.

Однако на территории порта необходимо построить помещение для работы таможенной и пограничной служб – сейчас специалисты государственных контрольных органов работают в Рудной Пристани вахтовым методом. Предприятия готовы создать специальную площадку для обеспечения их работы.

По информации правительства Приморского края, вопрос на свой контроль взял глава региона Андрей Тарасенко.