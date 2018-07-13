Противостояние Джибути и DP World продолжается

DP World выпустил заявление о том, что концессионное соглашение об управлении терминалом Doraleh Container Terminal (DTC) в Джибути остается в силе, несмотря на то, что правительство африканского государства установило, по мнению компании, незаконный контроль над DTC.

«DP World предупреждает, что «незаконный захват» терминала правительством Джибути не дает права третьим лицам нарушать условия концессионного соглашение», – говорится в заявлении компании, опубликованном вчера. Оно вышло на фоне новостей об открытии в Джибути первой очереди Международной свободной торговой зоны, построенной Китаем, что DP World посчитал нарушением своих эксклюзивных прав.

«Это еще один наглядный пример того, как правительство Джибути нарушает свои договорные обязательства и права иностранных инвесторов», - говорится в сообщении DP World.

Напомним, в феврале этого года правительство Джибути установило контроль над DTC в попытке заставить DP World пересмотреть условия договора концессии, подписанного в 2006 году, вынуждая сотрудников DP World покинуть страну и расторгнуть контракт.

DP World обратился в лондонский Международный Арбитражный суд и ожидает результатов процесса.