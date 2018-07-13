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    • Негабарит для геологов

    13.07.2018

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом транспортировки крупногабаритной автотехники для АО «ИркутскГеоФизика».

    Организацией перевозки занимался иркутский филиал компании. Груз состоял из 21 единицы тяжелой специализированной автотехники (гусеничный снегоболотоход, автоцистерна, вездеход, бульдозеры, автобус, прицепы-фургоны и др.) общим весом 191 тонна.

    Проект включал приведение техники в транспортное положение, ее погрузку на тралы с помощью автокрана, подготовку всех разрешительных документов и доставку на расстояние 4 тыс. км из поселка Пелым Свердловской области «до двери» получателя в Иркутске. Перевозка была выполнена за 6 суток.

     

     

     

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