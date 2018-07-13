Кандидаты от государства в совет директоров НМТП

Правительство выдвинуло двух кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Это ранее занимавший должность министра по делам Северного Кавказа Л.В.Кузнецов и директор департамента Минтранса России А.В.Тихонов.

Соответствующее распоряжение от 11 июля 2018 года №1429-р опубликовано на сайте правительства РФ. Оно подготовлено Управлением федеральным имуществом. Проект распоряжения подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 3 декабря 2004 года №738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» и уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – ПАО «НМТП»).

В сопроводительной справке отмечается, Российской Федерации принадлежит 20% акций ПАО «НМТП». Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

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№ 1429-р