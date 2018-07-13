В мае 2018 года грузооборот портов Южного региона снизился относительно аналогичного месяца прошлого года на 0,8%. Снижение произошло за счет сокращения экспортного и импортного грузопотоков на 2,8% и 24,1% соответственно. Каботаж и транзит вырос.
Грузоперевозки Показать всё
13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
13.07.2018 Негабарит для геологов
13.07.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
Контейнерные перевозки Показать всё
13.07.2018 Unifeeder добавил судно
12.07.2018 Top-25 контейнерных линий
10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
10.07.2018 Обращение морских агентов в ФТС
09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
Вакансии Показать всё
07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге