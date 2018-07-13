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    • Грузооборот портов Южного региона РФ

    13.07.2018

    • В мае 2018 года грузооборот портов Южного региона снизился относительно аналогичного месяца прошлого года на 0,8%. Снижение произошло за счет сокращения экспортного и импортного грузопотоков на 2,8% и 24,1% соответственно. Каботаж и транзит вырос.

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