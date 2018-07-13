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    • Автоэкспорт и автоимпорт

    13.07.2018

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 5 месяцев 2018 года составил 34,2 тыс. единиц – на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также вырос – на 2,1% (до 4,9 тыс. единиц).

    В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 474,5 млн долларов, что на 13,3% меньше, чем в январе-мае 2017 года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также сократились – на 5,9%, до 104,1 млн долларов.

    Объемы импорта легковых автомобилей выросли. Так, в январе-мае, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 115,9 тыс. единиц – на 29,2% больше, чем годом ранее. 

    При этом грузовых ввезли на 8,5% меньше, их количество составило 8,4 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 19,7% до 2,9 млрд долларов. 

    Грузовых автомобилей ввезли на сумму 810,5 млн долларов – это на 16,4% больше показателя 5 месяцев 2017 года.

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