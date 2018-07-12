Top-25 контейнерных линий

По состоянию на начало июля 25 крупнейших контейнерных линий контролируют 65% глобального контейнерного флота с точки зрения количества судов и 91% в плане вместимости.
По данным Dynamar, всего у них 4,1 тыс. контейнеровозов суммарной вместимостью 20,2 млн TEU.
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