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    • Top-25 контейнерных линий

    12.07.2018

    • По состоянию на начало июля 25 крупнейших контейнерных линий контролируют 65% глобального контейнерного флота с точки зрения количества судов и 91% в плане вместимости.

    По данным Dynamar, всего у них 4,1 тыс. контейнеровозов суммарной вместимостью 20,2 млн TEU.

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