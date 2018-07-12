Экспорт минеральных удобрений

Российский экспорт минеральных азотных удобрений за 5 месяцев 2018 года вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 5,6 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 18,3% до порядка 1,1 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 5,1 млн тонн – на 16,1% больше, чем за период с января по май 2017 года, на сумму 1,4 млрд долларов (+27,9%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 15,3% по сравнению с 5 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 2,9 млн тонн. В денежном выражении их экспорт также снизился – на 5,5% до 605,4 млн долларов.