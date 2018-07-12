Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28, 2018

Сейчас июль, и Азовский рынок, как обычно, стремительно растет день ото дня, и вчерашние показатели сегодня уже устарели.

На самом деле, рынком управляют судовладельцы.

По данным судового брокера «Руфко», на конец июля ставки котируются еще выше. Экспортные ставки из порта Темрюк также начали существенно расти.