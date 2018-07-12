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    • Паруса над заливом

    12.07.2018

    • Парусную регату Cargo Masters Sailing Cup 2018 для участников рынка морских перевозок организовала компания ITL Group. Это были первые объединенные соревнования для логистов-портовиков-экспедиторов, но всероссийская регата ITL Sailing Cup 2018 – чемпионат России среди крейсерских яхт в классах четвертьтонник и Open 800, в рамках которой они прошли, является ежегодной и проводилась уже в седьмой раз.

    Мероприятие проводилось при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, арбитрами гонок выступили судьи всероссийской категории, что говорит о высоком уровне соревнований.

    В регате Cargo Masters Sailing Cup 2018 принимали участие и новички в парусном спорте, которым ITL Group предожила попробовать свои силу и характер: в отраслевых регатах часто применяется практика «один профессионал на борту», когда команда состоит из любителей, не имеющих опыта (от слова совсем) с одним профессиональным яхтсменом. Не будем называть такие команды (они уступили профи разве что считанные минуты), а перечислим всех участников. Это:

    • Контейнерный терминал Санкт-Петербург,
    • Терминал Морской Рыбный Порт,
    • Silmar Group,
    • Порт Бронка,
    • AMD Transport,
    • Объединённая команда Mannlines (Калининград) и Калининградского Морского Торгового Порта,
    • ITL Group.

    О дистанции: она состояла из нескольких петель, огибающих буйки. Длина маршрута – несколько кабельтовых. Такие короткие дистанции очень интересны с точки зрения борьбы, ведь спортсменам мало того, что надо ювелирно увернуться от яхты соперника, но и тактически точно продумать свои действия, чтобы выйти вперед.

    И коротко о погоде: и шторм, и штиль за три часа. Не изменила себе в этот день петербургская погода: победители регаты Cargo Masters Sailing Cup 2018 определились в условиях рваного ветра и полного его отсутствия, невероятных волн и яркого солнца. Однако стоит отметить, что превратности погоды не повлияли серьезно на турнирные расклады.

    «Необыкновенное мастерство капитана», «Восхищаюсь слаженными действиями нашей команды», «С такими не пропадешь», «Вот это скорость», «Рискованно, но не страшно», «Мы молодцы», «Надо уметь чувствовать парус», «Скорость решений – залог успеха, нам этого не хватило», «Замечательная регата» – такими впечатлениями делились яхтсмены после соревнований.

    В итоге победителем Cargo Masters Sailing Cup 2018 вышел экипаж ITL Group, на вторую ступень пьедестала почета поднялась команда «Морского рыбного порта», третье место у Silmar Group.

    Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

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