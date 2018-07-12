Локомотивы отремонтируют не отходя от порта

Администрация порт Роттердам подписала с Locomotive Workshop Rotterdam (LWR), совместным предприятием Siemens Mobility и Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), контракт на выделение и обустройство участка на намывных территориях Маасвлакте 2 в порту.

По информации Администрации порта, участок будет использован для строительства локомотивного ремонтного депо, которое станет частью европейской сети ремонтно-эксплуатационных депо.

Срок аренды начинается с 1 сентября этого года, с этой же даты LWR начнет строительство. Для энергообеспечения будут использованы солнечные панели – они будут вырабатывать половину электричества, необходимого для функционирования объекта.

По мнению Администрации порта Роттердам, Маасвлакте 2 является идеальным местом для размещения ремонтного депо – является начальным и конечным пунктом более 250 железнодорожных интермодальных сервисов, локомотивы прибывают сюда со всей Европы, а, значит, не потребуется тратить время и деньги на перемещение их на ремонт куда-то в другое место. Наличие в порту депо позволит оптимизировать ремонт и обслуживание подвижного состава.

Как работает железнодорожная составляющая в порту Роттердам, можно будет узнать из первых рук и увидеть своими глазами непосредственно на месте в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года. Приглашаем принять участие в мероприятии.

Фото: Администрация порта Роттердам