Логистический центр Panalpina в Сингапуре

«Сингапур является важным консолидационным хабом для морских и воздушных перевозок, – отметил CEO Panalpina Штефан Карлен на церемонии открытия центра. – Государство инвестирует средства в расширение портов и аэропорта. Кроме того, 96 из 100 мировых клиентов Panalpina имеют базу в Сингапуре».

По словам Ш.Карлена, Panalpina планирует предложить логистические услуги по морским и авиаперевозкам компаниям, работающих в сфере энергетики, здравоохранения, высоких технологий, промышленности, розничной торговли, а также индустрии моды. Кроме того, в Сингапуре компания намерена протестировать и в дальнейшем использовать новые технологии, в том числе Интернет вещей (IoT), дополненную реальность и различные автоматизированные системы, а также 3D-принтеры.