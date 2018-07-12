Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Игра в ассоциации

    12.07.2018

    • «СоюзХимТранс-Авто» провел ребрендинг и разработал новый фирменный стиль.

    Почему компания решилась на этот шаг, несмотря на то, что за 15 лет работы прежний логотип стал узнаваемым, объяснил генеральный директор «СоюзХимТранс-Авто» Артем Баршай: «Современный мир развивается очень быстро, а значит, с такой же скоростью устаревает, поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо своевременно внедрять новое и меняться с учетом тенденций рынка. Несомненно, это касается и нашей компании. Принимая решение о смене логотипа, мы были твердо уверены в том, что каким бы заметным и привычным ни был бренд «СоюзХимТранс-Авто», рано или поздно его необходимо обновить. И не только потому, что появилось много клонов или он перестает соответствовать времени. Основная причина – мы взяли твердый курс на обновление».

    По просьбе SeaNews в компании рассказали, какая символика заложена в новом логотипе.

    В целом, он призван нести в себе посыл надежности, успешности и полноценности.

    В верхней части логотипа «зашифровано» понятие логистики – тут есть и море (правая короткая голубая часть), и дорога, и горизонт, и восходящее солнце.

    Нижняя зеркальная часть отражает и заходящее солнце (то есть, сервис 24 часа в сутки), и земной шар, и сферу (символизируя бесконечность и совершенство), и глобус (глобальная интернетизация и высокие технологии).

    Вместе верхний и нижний синие элементы похожи на две руки, обнимающие и сохраняющие, обеспечивающие надежность и защищенность.

    Слоган, который визуализирует новый логотип, – «Безупречные решения для глобального бизнеса».

    С июля в «СоюзХимТранс-Авто» будут постепенно внедрены все элементы нового логотипа. Скоро тягачи компании предстанут в новом виде, а клиенты и партнеры будут получать документы на новых фирменных бланках компании. 

    112
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MSCСоюзХимТранс-Авто 24.05.2018 Как СоюзХимТранс-Авто и MSC канат перетягивали
    Победила дружба
    0
    GEFCOРебрендинг 31.01.2018 Ребрендинг GEFCO
    Группа GEFCO представила обновленный фирменный стиль, логотип и подпись. Символику нового лого пояснил председатель правления компании Люк Надаль: […]
    0
    MAN РебрендингТехнологии 28.06.2018 Ребрендинг MAN Diesel & Turbo
    Немецкий поставщик двигателей и турбомашин MAN Diesel & Turbo принял решение провести ребрендинг. В частности, компания изменила свое […]
    0
    M&AWWLРебрендингРеструктуризацияСлияния и поглощения 15.03.2018 Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг
    И реструктуризацию
    0
    СоюзХимТранс-АвтоСпорт 18.06.2018 «СоюзХимТранс-Авто» приглашает на рафтинг
    Компания «СоюзХимТранс-Авто» приглашает экспедиторские компании принять участие в открытом чемпионате России по рафтингу. Состязания пройдут 30 июня на […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    12.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28, 2018
    11.07.2018 Грузооборот НМТП снижается
    10.07.2018 Лому закрыли путь через Находку и Восточный
    09.07.2018 Жд экспорт через порты
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 Грузооборот российского транспорта
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.07.2018 Top-25 контейнерных линий
    10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    10.07.2018 Обращение морских агентов в ФТС
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 ФАС и КТСП пошли на мировую
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД