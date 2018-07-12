Игра в ассоциации

«СоюзХимТранс-Авто» провел ребрендинг и разработал новый фирменный стиль.

Почему компания решилась на этот шаг, несмотря на то, что за 15 лет работы прежний логотип стал узнаваемым, объяснил генеральный директор «СоюзХимТранс-Авто» Артем Баршай: «Современный мир развивается очень быстро, а значит, с такой же скоростью устаревает, поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо своевременно внедрять новое и меняться с учетом тенденций рынка. Несомненно, это касается и нашей компании. Принимая решение о смене логотипа, мы были твердо уверены в том, что каким бы заметным и привычным ни был бренд «СоюзХимТранс-Авто», рано или поздно его необходимо обновить. И не только потому, что появилось много клонов или он перестает соответствовать времени. Основная причина – мы взяли твердый курс на обновление».

По просьбе SeaNews в компании рассказали, какая символика заложена в новом логотипе.

В целом, он призван нести в себе посыл надежности, успешности и полноценности.

В верхней части логотипа «зашифровано» понятие логистики – тут есть и море (правая короткая голубая часть), и дорога, и горизонт, и восходящее солнце.

Нижняя зеркальная часть отражает и заходящее солнце (то есть, сервис 24 часа в сутки), и земной шар, и сферу (символизируя бесконечность и совершенство), и глобус (глобальная интернетизация и высокие технологии).

Вместе верхний и нижний синие элементы похожи на две руки, обнимающие и сохраняющие, обеспечивающие надежность и защищенность.

Слоган, который визуализирует новый логотип, – «Безупречные решения для глобального бизнеса».

С июля в «СоюзХимТранс-Авто» будут постепенно внедрены все элементы нового логотипа. Скоро тягачи компании предстанут в новом виде, а клиенты и партнеры будут получать документы на новых фирменных бланках компании.