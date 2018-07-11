HHI протестировал контейнеровоз ледового класса

Hyundai Heavy Industries (HHI) закончил ледовые испытания в Финляндии многофункционального контейнеровоза ледового класса вместимостью 3 100 TEU.

Судно, задачей которого будет перевозка коммерческих грузов по арктическим маршрутам, способно преодолевать льды толщиной до 1,8 м.

Как сообщает LNG World News со ссылкой на HHI, кроме того, компания разрабатыват СПГ-технологии, которые помогут противостоять спаду производства. Так, совместно с Hyundai Electric HHI разработала решение по предсказанию объема испарения газа из танков и поддержанию температуры СПГ-танков для повышения энергоэффективности судна. Это решение было применено на строящемся СПГ-танкере корпус номер 2973 вместимостью 180 тыс. куб. м.