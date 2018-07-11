FESCO перевезла крупнотоннажное оборудование

FESCO организовала и обеспечила перевозку крупнотоннажного негабаритного оборудования для строящегося в городе Спасск-Дальний (Приморский край) завода по производству древесных плит ОСП (ориентированно-стружечная плита). Два сушильных барабана, каждый весом 75,6 тонн, длиной – 20,7 метров, диаметром – 3,8 метров, были доставлены из Китая, сообщили SeaNews в компании.

Интермодальная перевозка для этого проекта была разработана по индивидуальной схеме и включала морскую доставку из порта Ляньюньган во Владивостокский морской торговый порт, обработку в порту, наземную транспортировку тяжелыми 80-тонными автотралами и разгрузку в месте назначения кранами грузоподъемностью 50 и 40 тонн каждый, специально поданными в Спасск-Дальний из Уссурийска.