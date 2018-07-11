CMA CGM получил одобрение

CMA CGM получил все необходимые согласования от регулирующих органов на приобретение доли в CEVA Logistics.

CMA CGM подписался на ценные бумаги CEVA, размещенные по закрытой подписке на Швейцарской фондовой бирже.

В ближайшее время ценные бумаги будут конвертированы в обыкновенные акции, после чего CMA CGM будет владеть долей в 24,99% уставного капитала CEVA Logistics.

CMA CGM подписал соглашение о блокировании, согласно которому обязуется не продавать акции в течение года, а также не увеличивать свой пакет акций в CEVA в течение шести месяцев после IPO, сообщает CEVA Logistics.