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    • CMA CGM получил одобрение

    11.07.2018

    • CMA CGM получил все необходимые согласования от регулирующих органов на приобретение доли в CEVA Logistics.

    CMA CGM подписался на ценные бумаги CEVA, размещенные по закрытой подписке на Швейцарской фондовой бирже.

    В ближайшее время ценные бумаги будут конвертированы в обыкновенные акции, после чего CMA CGM будет владеть долей в 24,99% уставного капитала CEVA Logistics.

    CMA CGM подписал соглашение о блокировании, согласно которому обязуется не продавать акции в течение года, а также не увеличивать свой пакет акций в CEVA в течение шести месяцев после IPO, сообщает CEVA Logistics.

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