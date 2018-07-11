Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам января-мая 2018 года экспортировала порядка 17,1 млн тонн пшеницы и меслина, что 69,7% больше показателя 2017 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 71,9% – до 3,1 млрд долларов.

Отметим, что в мае экспорт пшеницы и меслина составил 4,1 млн тонн – это на 22,6% больше показателя предыдущего месяца.

Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию выросли на 53,4% – до 157,8 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 36,1% и составил 22,6 млн долларов.

Существенно снизился импорт ячменя – на 91,2% до 6,4 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 8,2% до 33,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 92,9% до 1,1 млн долларов, кукурузы – на 8% до 124,6 млн долларов.