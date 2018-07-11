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    • Транзит через Болгарию без разрешений

    11.07.2018

    • Правительство РФ одобрило проект Соглашения о внесении изменений в Соглашение между правительствами России и Болгарии о международном автомобильном сообщении. Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

    Этот документ позволит российским перевозчикам расширить географию автомобильных перевозок грузов по территории Болгарии в направлении других европейских стран, будет способствовать повышению эффективности их работы.

    В сопроводительной справке отмечается, что в настоящее время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом между Россией и Болгарией осуществляются в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о международном автомобильном сообщении от 19 мая 1995 года (вступило в силу 13 июля 1996 года). В соответствии со статьей 6 Соглашения 1995 года перевозки грузов между двумя странами или транзитом по их территориям осуществляются на основании разрешения, выдаваемого компетентными органами сторон. Каждое разрешение дает право на выполнение одного рейса туда и обратно, если другое не предусмотрено в самом разрешении. До настоящего времени стороны ежегодно обменивались разрешениями на двусторонние и транзитные перевозки грузов, перевозки грузов в/из третьих стран, нерегулярные пассажирские перевозки. В целях либерализации транзитного проезда по территориям обеих стран подписанным распоряжением Правительством Российской Федерации одобрен проект Соглашения о внесении изменений в Соглашение 1995 года, которыми предусматривается осуществление транзитных перевозок без разрешений.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 1383-р

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