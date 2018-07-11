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    • Самый большой в мире турбореактивный двигатель

    11.07.2018

    • Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки самого большого в мире турбореактивного двигателя GE9X из Викторвилля (Калифорния) в Коламбус (Огайо) для GE Aviation.

    Двигатель нужно было вернуть в Огайо для прохождения очередного этапа тестирования на испытательном комплексе GE Aviation в городе Пиблс после завершения этапа летных испытаний в Викторвилле.

    Ранее «Волга-Днепр» в ноябре 2017 года доставила двигатель GE9X на борту самолета АН-124-100 из Коламбуса в Викторвилль.

    По информации компании, эксперты и специалисты по грузовому планированию «Волга-Днепр» совместно с инженерами GE потратили более двух лет на создание погрузочного оборудования и разработку процедуры погрузки на борт воздушного судна для обеспечения перевозки крупнейшего турбореактивного двигателя следующего поколения.

    Двигатель GE9X, который по ширине сопоставим с фюзеляжем самолета Boeing 737, был погружен на борт АН-124-100 с помощью бортового погрузочного комплекса рампового самолета. Прежде чем выполнить доставку двигателя в Викторвилль в ноябре 2017 года, специалисты «Волга-Днепр» и GE Aviation провели тщательную оценку габаритов груза и возможностей рамповой системы, после чего выполнили пробную загрузку макета двигателя в натуральную величину на борт АН-124-100 во Флориде.

    В Коламбус из Викторвилля двигатель удалось доставить на два дня раньше, что позволило увеличить время тестирования на испытательном комплексе GE.

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