Самый большой в мире турбореактивный двигатель

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки самого большого в мире турбореактивного двигателя GE9X из Викторвилля (Калифорния) в Коламбус (Огайо) для GE Aviation.

Двигатель нужно было вернуть в Огайо для прохождения очередного этапа тестирования на испытательном комплексе GE Aviation в городе Пиблс после завершения этапа летных испытаний в Викторвилле.

Ранее «Волга-Днепр» в ноябре 2017 года доставила двигатель GE9X на борту самолета АН-124-100 из Коламбуса в Викторвилль.

По информации компании, эксперты и специалисты по грузовому планированию «Волга-Днепр» совместно с инженерами GE потратили более двух лет на создание погрузочного оборудования и разработку процедуры погрузки на борт воздушного судна для обеспечения перевозки крупнейшего турбореактивного двигателя следующего поколения.

Двигатель GE9X, который по ширине сопоставим с фюзеляжем самолета Boeing 737, был погружен на борт АН-124-100 с помощью бортового погрузочного комплекса рампового самолета. Прежде чем выполнить доставку двигателя в Викторвилль в ноябре 2017 года, специалисты «Волга-Днепр» и GE Aviation провели тщательную оценку габаритов груза и возможностей рамповой системы, после чего выполнили пробную загрузку макета двигателя в натуральную величину на борт АН-124-100 во Флориде.

В Коламбус из Викторвилля двигатель удалось доставить на два дня раньше, что позволило увеличить время тестирования на испытательном комплексе GE.