Морской приз IMO получит женщина

Международный морской приз, ежегодно вручаемый IMO в знак признания заслуг по реализации целей организации, в этом году получит женщина – бывшая заместитель руководителя Морской Администрации Дании Биргит Соллинг-Олсен.

Как сообщили SeaNews в Международной морской организации, Б.Соллинг-Олсен была номинирована Данией и Международной палатой судоходства, ее кандидатуру также поддержали P&I клубы.

Б.Соллинг-Олсен окончила Копенгагенский университет по специальности юриспруденция, свою карьеру в морской индустрии она начала с должности юрисконсульства в Датском регистре судоходства.

В 1988 году она перешла в министерство промышленности Дании, в ведение которого на тот момент входила морская отрасль. В 1995 году Б.Соллинг-Олсен была назначена директором департамента международной политики в области судоходства и морского права министерства промышленности.

В 1996 году Б.Соллинг-Олсен возглавила департамент судоходной политики Морской Администрации Дании, а с 2003 года и до выхода на пенсию в 2017 году занимала должность заместителя руководителя Морской Администрации.

Вручение приза состоится 6 декабря 2018 года в ходе 100-й сессии Комитете по морской безопасности IMO.