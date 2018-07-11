Лесной экспорт

По данным ФТС РФ, по итогам 5 месяцев этого года вывоз обработанных лесоматериалов впервые за последние два года превысил экспорт необработанных лесоматериалов – их объем достиг 7,6 млн тонн. Это на 3,7% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 18,3% – до 1,8 млрд долларов.

Необработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 6,2% меньше, чем годом ранее, их объем составил 7,3 млн тонн. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов, напротив, увеличились по сравнению с январем-маем 2017 года на 5,9%, составив 636 млн долларов.

Клееной фанеры за 5 месяцев 2018 года было экспортировано почти 1,1 млн кубометров, что на 10,3% больше, чем в 2017 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 30,3% — до 572,1 млн долларов.

Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде 2018 года выросли на 2,4% и составили 875,3 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы вырос на 52,4% до 620,6 млн долларов.

Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 452,2 тыс. тонн, что на 0,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. В то же время в стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился на 22,6% — за январь-май этого года ее вывезли на сумму 227,6 млн долларов.