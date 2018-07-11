Грузооборот НМТП снижается

За январь-май 2018 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 59,3 млн тонн.

При этом Новороссийские активы группы за 5 месяцев этого года обработали 36,2 млн тонн, что на 1,6% больше показателя прошлого (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

Балтийск (БСК) увеличил грузооборот и в TEU (на 14,6%), и в тоннах (на 12,9%).

Снизил грузооборот по итогам 5 месяцев только Приморск – на 17,6% до 22,7 млн тонн.

Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за январь-май отчетного года снизился на 12,6%, до 42,5 млн тонн. При этом в перевалке нефти снижение произошло как в Приморске – на 23,9% (до 16,1 млн тонн), так и в Новороссийске – на 14,4% (до 11 млн тонн).

В то же время, совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы вырос на 6,3% и составил 14,8 млн тонн. Оборот продуктов нефтепереработки через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) увеличился на 8,2% (до 8,3 млн тонн), в Приморске – на 4% ( до 6,5 млн тонн).

Перевалка навалочных грузов по итогам января-мая 2018 года относительно аналогичного уровня прошлого года выросла на 14,6% и составила 7,4 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения объемов обработки зерна и железорудного сырья.

Объем перевалки зерновых группы НМТП составил порядка 5,4 млн тонн, что на 31,3% больше аналогичного периода прошлого года. Отметим, что такие факторы, как ослабление рубля и субсидии государства на экспортные перевозки из отдаленных от портов регионов позволили значительно нарастить экспорт зерна. Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года вырос на 6,2% (до 1,1 млн тонн).

По остальным грузам в сегменте навалочных грузов произошло падение объемов обработки. Объем перевалки угля снизился на 21,2%, до 655,3 тыс. тонн на фоне продолжающегося снижения курса турецкой лиры к доллару США. Обработка сахара-сырца снизилась – на 27,2% (до 110 тыс. тонн) и химических грузов – на 54,9% (до 161 тыс. тонн).

Объем перевалки генеральных грузов по итогам 5 месяцев 2018 года составил 6,3 млн тонн. Это на 9,7 % больше аналогичного уровня прошлого года. Рост произошел в основном за счет увеличения объемов перевалки черных металлов – на 11,5% до 5,6 млн тонн. Также выросла обработка скоропорта – на 44,8% (до 142 тыс. тонн). По остальным грузам отрицательная динамика. Перевалка цветных металлов за январь-май этого года снизилась на 10,4% (до 431 тыс. тонн) и лесных грузов – на 7,8% (до 132 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.