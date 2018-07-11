Голосовой помощник GEFCO

Группа GEFCO представила клиентам первый в своем роде голосовой помощник для отслеживания грузов на основе технологии Smart Speaker и программного обеспечения для логистики Cargowise. Подобная технология впервые используется в решениях GEFCO для срочных грузов, сообщили SeaNews в компании.

Новое решение разработано подразделением Freight Forwarding для тех клиентов, которым требуется отслеживать срочные грузы в режиме реального времени, когда скорость и эффективность имеют решающее значение.

Инструмент, получивший название TRACY, базируется на программном обеспечении для логистических компаний Wisetech Global (Cargowise) и обладает «навыками», разработанными для голосовых помощников. С помощью голосовой команды клиенты могут получить информацию по доставке груза, включая пункт отправления и назначения, номер рейса/накладной и ожидаемое/фактическое время прибытия. Инструмент будет постоянно совершенствоваться, и в дальнейшем пользователям будет предоставлено больше возможностей, включая подключение к системам мониторинга авиа- и морских перевозок.