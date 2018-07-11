«Восточный порт»: итоги полугодия

АО «Восточный Порт» за шесть месяцев текущего года перевалил 12,3 млн тонн экспортного угля премиального качества, на 5% превысив объем за аналогичный период 2017 года (11,6 млн тонн угля). Достигнутые показатели стали абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия, сообщили SeaNews в компании.

С января по июнь этого года в «Восточном Порту» выгружено 161,4 тыс. полувагонов угля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 19 процентных пунктов — с 59% (93,7 тысячи) до 78% (125,6 тысячи). В июне 2018 года обработано более 27 тысяч полувагонов, что на 2 % больше, чем в июне 2017 года (более 24 тысяч полувагонов).

С января по июнь текущего года на причалах стивидорной компании погружено 288 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 93 (32%) судов типа panamax и 28 (10%) типа capesize. Для сравнения, с января по июнь 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 24 (9%) судов типа capesize.

Другим знаковым показателем полугодия стал зафиксированный 6 апреля рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 117 полувагонов, что превышает норму ОАО «РЖД» (1 070 полувагонов) и достигнутый ранее рекордный показатель (1 096 полувагонов). Общий объем выгрузки 6 апреля превысил 82,8 тыс. тонн угля.

С начала этого года уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 36%.