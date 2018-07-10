Wallenius Wilhelmsen покупает Syngin

Wallenius Wilhelmsen подписала соглашение и покупке доли 70% в компании Syngin Technology.

Syngin является поставщиком автоматизированных логистических решений по продаже б/у автомобилей через электронные торговые площадки в США и Канаде.

«Будущее логистики заключается в сочетании цифровых сервисов, физических активов и понимании логистических потоков. С Syngin мы увеличим наши цифровые возможности, тем самым отвечая изменениям в потребностях наших клиентов», – сказал президент и CEO Wallenius Wilhelmsen Крейг Ясиенски.

Как отмечаются в Wallenius Wilhelmsen, приобретение Syngin позволит реализовать стратегию компании "Full Life Cycle Logistics". «В конце 2017 году мы заявили о сервисах в рамках стратегии логистики полного жизненного цикла, и спустя полгода мы сделали первое приобретение», – отметил COO WW Solutions Рэй Фитцджеральд.

Отмечается, что согласованная начальная цена покупки 22 млн долларов будет скорректирована в сторону повышения, если эффективность превысит целевые значения. Ожидается, что окончательная стоимость сделки составит порядка 30 млн долларов. Нынешние владельцы сохранят долю в 30% и будут активно участвовать в бизнесе.

Сделка будет финансироваться за счет существующих кредитных линий и имеющихся денежных средств.