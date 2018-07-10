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    • Costamare построит пять контейнеровозов

    10.07.2018

    • Греческая Costamare заказала строительство пяти контейнеровозов, кроме того, компания намерена приобрести два б/у контейнеровоза.

    Суда вместимостью 12 690 TEU каждое будут построены на китайской верфи Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Group. Как сообщает World Maritime News со ссылкой на собственные источники, сдача контейнеровозов в эксплуатацию ожидается между вторым кварталом 2020 года и вторым кварталом 2021 года. После этого они буду переданы во фрахт Yang Ming Marine сроком на 10 лет. Сделка будет финансироваться за счет кредитных линий и собственных средств.

    Помимо этого Costamare в июне этого года подписала соглашение о покупке двух контейнеровозов 2013 года постройки вместимостью по 5 000 TEU – «Megalopolis» и «Marathopolis». Поставка судов ожидается в сентябре этого года, после чего они будут переданы во фрахт Maersk Line сроком на 7 лет. Ожидатся, что изначально покупка будет финансироваться за счет наличных средств. «Costamare ведет переговоры с ведущим европейским финансовым институтом по вопросу финансирования судов», – цитирует World Maritime News представителя Costamare.

    «В совокупности эти новые транзакции дадут нам дополнительные доходы по контрактам порядка в размере 650 млн долларов», – сказал CFO Costamare Грегори Зикос.

    В настоящее время флот Costamare составляет 80 контейнеровозов общей вместимостью 542 000 TEU.

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