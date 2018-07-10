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    • Экспорт угля и кокса

    10.07.2018

    • Российский экспорт каменного угля  за январь-май этого года вырос на 14,3% по сравнению аналогичным показателем 2017 года.

    Его объем в физическом выражении составил более 77,5 млн тонн.

    Отметим, что в мае было вывезено порядка 17,6 млн тонн угля, что на 29,1% больше предыдущего месяца.

    По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 6,3 млрд долларов – на 22,6% больше, чем годом ранее.

    Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 5 месяцев 2018 года, напротив,  снизился на 8,1% до 1,2 млн тонн.

    В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 25,2% до 321,1 млн долларов.

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