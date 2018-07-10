Экспорт угля и кокса

Российский экспорт каменного угля за январь-май этого года вырос на 14,3% по сравнению аналогичным показателем 2017 года.

Его объем в физическом выражении составил более 77,5 млн тонн.

Отметим, что в мае было вывезено порядка 17,6 млн тонн угля, что на 29,1% больше предыдущего месяца.

По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 6,3 млрд долларов – на 22,6% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 5 месяцев 2018 года, напротив, снизился на 8,1% до 1,2 млн тонн.

В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 25,2% до 321,1 млн долларов.