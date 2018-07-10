Сухие контейнеры для Den Hartogh Logistics

Оператор танк-контейнеров Den Hartogh Logistics получил новые сухие контейнеры для своего подразделения, специализирующегося на перевозке сухих грузов. Партия из 500 единиц прибыла из Китая в порт Роттердам первым рейсом нового судна BG Freight Line «BG Sapphire».

Как сообщили SeaNews в Den Hartogh Logistics, это вторая партия новых специализированных сухих контейнеров, поступившая в парк компании с 2017 года. Всего было заказано 1000 единиц. Контейнеры произведены по последним разработкам завода «Китайские международные морские контейнеры» (CIMC) и будут использоваться Den Hartogh Dry Bulk Logistics по технологии “Bag in Box”.