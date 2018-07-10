Информационно-аналитическое агентство

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    • Сингапур завышал портовые сборы

    10.07.2018

    • Портовые власти Сингапура признали факт завышения портовых сборов в период с 2013 по 2014 годы. В связи с этим Морская и портовая администрация Сингапура (MPA) предлагает компенсацию за причиненный ущерб.

    «В период с 2013 по 2014 годы MPA внесла изменения в тарифы портовых сборов, информация о которых была размещена на сайте, – говорится в официальном заявлении MPA. – Однако проведенный недавно аудит показал, что уведомление об изменении тарифов по двум ставкам портовым сборам не было обновлено. В частности, это касалось сборов с судов, находящихся в порту более 30 дней, и с судов, оплачивающих сборы по судозаходам, после первых пяти дней годовой схемы уплаты портовых сборов.

    Отмечается, что право на возмещение распространяется на суда, заходившие в порт в период с 1 января 2014 по 30 июня 2018 года. Для этого необходимо до 31 декабря 2018 года обратиться в MPA. По оценкам MPA, это затронет менее 1% судозаходов, совершенных в указанный период. В соответствии с нормативно-правовыми документами и установленными ставками MPA вернет разницу в портовых сборах.

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