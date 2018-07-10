Первые мегаконтейнеровозы со скрубберами

HMM приняла в эксплуатацию два контейнеровоза вместимостью по 11 000 TEU каждый, оснащенных системами очистки выхлопных газов (скрубберами). Суда получили названия «HMM Promise» и «HMM Blessing».

«HMM Promise» – это первый в мире мегаконтейнеровоз, оснащенный большой системой скрубберов, отмечается в официальном сообщении HMM. Система была установлена на судне, построенном на верфи Hanjin Heavy Industries & Construction на Филиппинах, в рамках подготовки к вступлению в силу новых экологических требований в 2020 году.

«HMM Promise» будет задействован на восточном побережье Северной Америки, «HMM Blessing», построенный на той же верфи, – на западном.