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    • Обращение морских агентов в ФТС

    10.07.2018

    • Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга обратилась к руководителю ФТС Владимиру Булавину с просьбой усилить контроль за соблюдением положений Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №51 от 10 апреля 2018 года по предварительному информированию на морском транспорте.

    Поводом к обращению послужило опубликованное Северо-Западным таможенным управлением сообщением, в котором говорится о том, что морской перевозчик (или представляющий его интересы агент) обязан «указать все регистрационные номера уведомлений о прибытии товаров / транзите товаров на перевозимые данным судном товары, полученные от лиц, уполномоченных в отношении товаров».

    Агенты ссылаются на утвержденный Решением Коллегии ЕЭК №51 Порядок представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, которым определен окончательный состав обязательных сведений, которые должны предоставлять перевозчики. Регистрационных номеров уведомлений о прибытии/транзите в этом перечне нет.

    Требования СЗТУ, считают в Ассоциации морских агентов, противоречат Решению Коллегии ЕЭК. При этом, отмечают в Ассоциации, произвольно трактовать Порядок представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, позволяют себе и другие региональные управления.

    Публикуем текст письма.

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