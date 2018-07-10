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    • Оборот мировых контейнерных линий

    10.07.2018

    • Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь-май 2018 года составил 68,5 млн TEU. Это на 3,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

    В том числе экспорт из портов Азии, по данным CTS, составил 37,8 млн TEU, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Импорт также увеличился на 0,6% до 26,4 млн TEU.

    Европейский контей

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