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    • Лому закрыли путь через Находку и Восточный

    10.07.2018

    • По информации Находкинской таможни, с 22 июля 2018 года прекращается вывоз отходов и лома черных металлов через морские порты Находка и Восточный.

    В соответствии с новым порядком, установленным постановлением правительства от 19 мая 2018 года №584 «Об определении в Дальневосточном федеральном округе пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров», убытие за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза металлолома, классифицируемого в товарной позиции 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, в Дальневосточном федеральном округе будет осуществляться через следующие пункты пропуска:

    - с территории Камчатского края:

    • морской порт Петропавловск-Камчатский;

    - с территории Магаданской области:

    • морской порт Магадан;

    - с территории Сахалинской области:

    • морской порт Москальво;
    • морской порт Пригородное;
    • морской порт Шахтерск;

    - с территории Хабаровского края:

    • морской порт Мыс Лазарева;
    • морской порт Николаевск-на-Амуре;
    • морской порт Охотск;
    • морской порт Де-Кастри.

    По данным таможни, в первом полугодии 2018 года через Находкинскую таможню было вывезено 95,5 тысяч тонн лома черных металлов.

     

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