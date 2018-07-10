Кто будет главным по Севморпути

На сайте правительства опубликовано распоряжение от 6 июля 2018 года №1374-р «О внесении в Госдуму законопроекта о полномочиях госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного морского пути и прилегающих территорий».

Полное название проекта федерального закона – «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», он внесен самим «Росатомом».

Согласно справке к документу, законопроектом предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории Северного морского пути и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора – госкорпорации «Росатом».

На «Росатом» предлагается возложить функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

В частности, предусматривается наделение «Росатома» полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования Севморпути, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Предлагается также закрепить за «Росатомом» функции по разработке предложений в части формирования государственной политики по развитию и устойчивому функционированию СМП, инфраструктуры его морских портов, в том числе энергетической инфраструктуры, и их реализации в соответствии с планом развития инфраструктуры СМП, утверждаемым Минтрансом России.

Определяются полномочия «Росатома» по подготовке и направлению в Минтранс предложений по созданию морских портов СМП и созданию объектов инфраструктуры этих морских портов для включения их в проекты схем территориального планирования в области федерального транспорта.

Предусматриваются также функции по организации плавания в акватории СМП.

Законопроектом закрепляется «принцип двух ключей», в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом России по согласованию с госкорпорацией «Росатом» отдельных актов в сфере функционирования СМП. К таким актам, в частности, относятся:

обязательные постановления в морском порту, расположенном в акватории СМП;

правила ледокольной проводки судов;

правила ледовой лоцманской проводки судов и правила проводки судов по маршрутам в акватории СМП;

положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов;

перечень морских портов СМП;

перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП;

решение об открытии морского порта СМП.

В части управления государственным имуществом в морских портах СМП «Росатом» предлагается наделить, в частности, полномочиями по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного за подведомственными предприятиями госкорпорации, закреплению федерального имущества в хозяйственном ведении за подведомственными предприятиями, обращению от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки, необходимые для размещения объектов инфраструктуры морских портов на побережье акватории СМП, и права собственности на такие объекты, которое возникает в соответствии с федеральными законами.

Перечень государственного имущества, необходимого для выполнения возлагаемых на госкорпорацию полномочий в области управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, будет определяться правительством.

На правительство также предлагается возложить полномочия по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, которое будет осуществляться совместно Росморречфлотом и госкорпорацией «Росатом».

Кроме того, предусматриваются полномочия правительства по утверждению правил плавания в акватории СМП. Такие правила должны определять порядок организации плавания судов в акватории СМП, включающий выдачу Минтрансом или подведомственной ему организацией по согласованию с «Росатомом» или подведомственной ему организацией разрешений на плавание судов в акватории СМП и выдачу удостоверений лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов, о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории СМП. Правила также должны содержать положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в акватории СМП.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 июля 2018 года.

Как отметил, комментируя принятое решение, председатель правительства Дмитрий Медведев, «Росатом» «станет главным распорядителем бюджетных денег и одновременно администратором доходов государства, будет готовить предложения по государственной политике и де-факто станет «единым окном» для потенциальных инвесторов и перевозчиков».

«В будущем, – отметил он, – Правительству также предстоит принять ряд актов, которые будут регламентировать порядок взаимодействия «Росатома» и Минтранса, в том числе по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения и администрирования в акватории Северного морского пути».

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